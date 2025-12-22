Türkiye’den Suriye’ye mutabakat ziyareti! Masada SDG’nin entegrasyonu ve İsrail saldırıları var

İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI MASADA

Ayrıca, İsrail'in saldırganlığı nedeniyle Suriye'nin güneyinde beliren güvenlik riskleri üzerinde durulması bekleniyor. Türkiye ve Suriye'nin ortak çıkarları ile Suriye sahasında oluşabilecek kırılganlıktan istifade etmeye çalışan DEAŞ'ın yeniden canlanmasının önüne geçilmesine yönelik iş birliği alanları da görüşülecek.

Görüşmenin odak noktasını oluşturacak güvenlik meselelerinin yanı sıra; Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin ele alınması ve Suriye hükümetinin kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi öngörülüyor.

BÜYÜKELÇİ YILMAZ, GÖREVİNE BAŞLAYACAK

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da söz konusu ziyaret kapsamında Şam'a ulaşarak görevine başlayacak.

Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçen 1 yıllık süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerinde birçok alanda ivme yakalandı; güvenlik ve ekonomi alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel düzeyde iş birliği fırsatları ortaya çıktı.

TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ

Bakan Fidan, Esad rejimin devrilmesinin ardından ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye'yi ziyaret eti. İzleyen süreçte, Suriye'de yeni dönemde ortaya çıkan olumlu atmosferin sonucu olarak Türkiye ve Suriye arasındaki karşılıklı üst düzeyli ziyaretler devam etti.

Bu kapsamda, iki ülke arasında 3+3 formatında görüşmeler gerçekleştirildi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberinde üst düzeyli heyetle, 15 Ocak 2025'te Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriyeli muhataplarıyla bir araya geldi. Bu toplantının ardından Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın'la birlikte 13 Mart 2025'te Suriye'ye çalışma ziyaretinde bulundu. İki ülke arasında güvenlik alanındaki iş birliği ile güncel gelişmelerin ele alındığı bir diğer toplantı ise Bakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ve Suriyeli muhataplarının katılımıyla, 12 Ekim 2025 tarihinde Ankara'da düzenlendi.