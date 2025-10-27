Kanarya zorlu virajda! İşte Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının 11’i

Sarı lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 beraberlik aldı (AA)

FENER'E DEPLASMAN YARAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon dış sahada 4 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 2'sini Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Tek galibiyetini Gençlerbirliği karşısında alan Kanarya; Göztepe, Kasımpaşa ve Samsunspor ile yenişemedi.

GAZİANTEP FK BURAK YILMAZ İLE ÇIKIŞTA

Sezona Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile başlayan ve 2 maçta 2 yenilgi yaşayan Gaziantep FK, daha sonra bu göreve Burak Yılmaz'ı getirdi. 40 yaşındaki teknik adamla ilk 3 maçında 9 puan kazanan Gaziantep ekibi, ligdeki son 7 karşılaşmasını da kaybetmedi ve bu süreçte 17 puan toplayarak üst sıralara tırmandı.

Burak Yılmaz, teknik adamlık kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 3. kez rakip olacak. Yılmaz; Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemlerde sarı-lacivertlilerle oynadığı 2 maçı da kaybetti.



ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Gürcan Hasova olacak.