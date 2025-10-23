Kanarya Avrupa’da zorlu virajda! Fenerbahçe-Stuttgart maçının muhtemel 11’leri

Fenerbahçe bu maçı kazanarak ligde kendisini üst sıralara atmak istiyor (İHA)



ALMANYA TAKIMLARI İLE 14. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Alman ekipleriyle 13 müsabakaya çıktı. 1961 yılında Nürnberg, 1970'te ise Carl Zeiss Jena ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip olan sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kanarya, 2000'li yıllardan sonra ise Bayer Leverkusen, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ve Schalke 04'le oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a karşı Avrupa Ligi gruplarında 1 galibiyet elde ederken, 1 maçta kaybetti.

Fenerbahçe, en fazla maçı Eintracht Frankfurt ile yaptı. 2006 yılında UEFA Kupası, 2021'de Avrupa Ligi'nde karşılaşan taraflar 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

STUTTGART LİGDE 3. SIRADA

Stuttgart, Almanya Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.