Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sona erdi: Domenico Tedesco imzayı atacak
Fenerbahçe’de teknik direktör bilmecesi sona eriyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemde olan Domenico Tedesco ile anlaşma aşamasına geldi. İtalyan teknik adam oynattığı etkili hücum oyunuyla dikkat çekiyor. Öte yandan Tedesco geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'e büyük hayranlık duyduğunu dile getirmişti.
Fenerbahçe'de teknik direktör sorunu çözülüyor. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılışından sonra hem yerli hem de yabancı teknik direktörlerle görüşen sarı-lacivertlerde son kararın Alman asıllı İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'dan yana olması bekleniyor.
HÜCUM FUTBOLUYLA DİKKAT ÇEKİYOR
39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.
GENÇ YAŞINA RAĞMEN TECRÜBELİ
Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.
İSMAİL KARTAL NEDEN BEKLETİLİYOR?
Bu arada ilk görüşme yapılan isimlerden olan ve birçok konuda anlaşma sağlanan İsmail Kartal'ın henüz açıklanmaması ise merak ediliyor. Başkan Ali Koç'un yönetim kuruluna "Daha önce üç kez getirdik yine mi göreve getireceğiz?" şeklinde bir söz sarf ettiği, o yüzden yabancıdan yana karar vermek istediği belirtildi. Tedesco'yla yapılan görüşmelerde başarı ve şampiyonluk sözü alınırken, prensipte yapılan anlaşmada bir aksilik çıkması durumunda ibrenin yeniden İsmail hocaya dönebileceği de camiada konuşuluyor.
TERİM HAYRANI
2018'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşan Schalke'nin hocası olan Tedesco, basın toplantısında "Fatih Terim'den öylesine etkilenmiştim ki onun çalıştırdığı Fiorentina adeta harikaydı. Ayrıca Terim harika bir karakter. Ona gerçekten hayranım." ifadelerini kullanmıştı.
