Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sona erdi: Domenico Tedesco imzayı atacak

Domenico Tedesco (ahaber.com.tr)

GENÇ YAŞINA RAĞMEN TECRÜBELİ

Kariyerine Erzgebirge Aue'de başlayan genç teknik adam gösterdiği performansla Schalke 04 tarihindeki en genç teknik direktör oldu ve Schalke ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Sonrasında Spartak Moskova'nın tarihindeki en genç teknik direktör oldu. Yeniden Almanya'ya dönen Tedesco, Leipzig'de görev aldığı dönemde takım 11'nci sıradayken, aynı sezon DFB-Pokal'ı kazandı ve ligi 4'üncü sırada tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. Gösterdiği performansla da Belçika Milli Takımı'nın en genç teknik direktörü oldu. Belçika milli takımıyla da 2,75 gol ortalaması ile önemli performans elde etti.

Tedesco 2018 yılında Schalke'nin başında Galatasaray ile karşı karşıya gelmişti. (ahaber.com.tr)

İSMAİL KARTAL NEDEN BEKLETİLİYOR?

Bu arada ilk görüşme yapılan isimlerden olan ve birçok konuda anlaşma sağlanan İsmail Kartal'ın henüz açıklanmaması ise merak ediliyor. Başkan Ali Koç'un yönetim kuruluna "Daha önce üç kez getirdik yine mi göreve getireceğiz?" şeklinde bir söz sarf ettiği, o yüzden yabancıdan yana karar vermek istediği belirtildi. Tedesco'yla yapılan görüşmelerde başarı ve şampiyonluk sözü alınırken, prensipte yapılan anlaşmada bir aksilik çıkması durumunda ibrenin yeniden İsmail hocaya dönebileceği de camiada konuşuluyor.

TERİM HAYRANI

2018'de Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşan Schalke'nin hocası olan Tedesco, basın toplantısında "Fatih Terim'den öylesine etkilenmiştim ki onun çalıştırdığı Fiorentina adeta harikaydı. Ayrıca Terim harika bir karakter. Ona gerçekten hayranım." ifadelerini kullanmıştı.