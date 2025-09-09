Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi
2 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Ganalı stoper Alexander Djiku ile sarı-lacivertlilerin yolları ayrıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada Djiku'nun Spartak Moskova'ya transfer olduğu duyuruldu.
Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz." denildi.