Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe, Alexander Djiku'nun Rus ekibi Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz." denildi.