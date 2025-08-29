Jose Mourinho - Fenerbahçe birlikteliğinde çarpıcı istatistik

Fenerbahçe kariyeri Mourinho'nun en kısa süren takım kariyeri oldu. (AFP)



TOPLAM 62 MAÇ

Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde 62 resmi maça çıktı.



Söz konusu müsabakalarda 37 galibiyet elde eden sarı-lacivertli takım, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.



Fenerbahçe, Mourinho gözetiminde tüm kulvarlarda 110 gol atarken, kalesinde 56 gol gördü.



KAMUOYUNA AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULDU

Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde açıklamalarıyla da çok ön planda yer aldı.



Kariyeri boyunca basına verdiği demeçlerle dikkati çeken Portekizli çalıştırıcı, benzer bir performansa sarı-lacivertlilerde de imza attı.



Hakem performansları, rakipler ve bazen de oyuncularıyla ilgili alışılmışın dışında açıklamalarıyla öne çıkan Mourinho, son olarak yönetime karşı da olumsuz ifadeler kullanmıştı.

