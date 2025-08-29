29 Ağustos 2025, Cuma
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Birinci torbadan İngiliz devi geldi

Giriş: 29.08.2025 14:08 Güncelleme: 29.08.2025 14:39
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertlilerin tüm muhtemel rakipleri, play-off turunda oynanan rövanş maçların ardından belli oldu.

YENİ FORMATTA LİG AŞAMASI

Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN TÜM RAKİPLERİ
Aston Villa
Dinamo Zagreb (D)
Ferençvaroş
Plzen (D)
Nice
FCSB (D)
Stuttgart
Brann (D)

TORBALAR

1. TORBA

Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2. TORBA

Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv

3. TORBA

Young Boys, Basel, Midtjlland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, FCSB

4. TORBA

Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann

