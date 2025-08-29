Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Birinci torbadan İngiliz devi geldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertlilerin tüm muhtemel rakipleri, play-off turunda oynanan rövanş maçların ardından belli oldu.
Benfica'ya elenerek UEFA Şampiyonlar Ligi hayaline ulaşamayan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
YENİ FORMATTA LİG AŞAMASI
Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak. Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.
FENERBAHÇE'NİN TÜM RAKİPLERİ
Aston Villa
Dinamo Zagreb (D)
Ferençvaroş
Plzen (D)
Nice
FCSB (D)
Stuttgart
Brann (D)
TORBALAR
1. TORBA
Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2. TORBA
Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
3. TORBA
Young Boys, Basel, Midtjlland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, FCSB
4. TORBA
Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann