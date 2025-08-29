29 Ağustos 2025, Cuma
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin rakipleri belli oluyor
Fenerbahçe, Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi hayalini bu sezon erteledi. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan sarı-lacivertlilerin rakipleri merak konusu oldu. Kura çekimi için geri sayım başladı. Peki Avrupa Ligi kurası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kura detayları…
Giriş Tarihi: 29.08.2025 13:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:20