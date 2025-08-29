29 Ağustos 2025, Cuma

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’nin rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe, Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi hayalini bu sezon erteledi. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan sarı-lacivertlilerin rakipleri merak konusu oldu. Kura çekimi için geri sayım başladı. Peki Avrupa Ligi kurası ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ve kura detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 13:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 13:20
Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi grup etabında devam edecek. Kura çekimi öncesinde torbalar netleşirken, sarı-lacivertli taraftarlar şimdiden Fenerbahçe'nin karşılaşabileceği muhtemel rakipleri araştırmaya başladı. Öte yandan Samsunspor da Panathinaikos'u elemesi durumunda tarihinde ilk kez Avrupa Ligi gruplarında mücadele etme şansı yakalayacak. Peki 2025 UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Kura Çekimi Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Tüm futbolseverlerin merakla beklediği kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak. Kura töreni, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi Grup Maçları Ne Zaman Oynanacak?

Avrupa Ligi'nde kura çekiminin ardından eşleşmeler netleşecek. Maçların oynanacağı tarih ve saat bilgileri kura sonrası belirlenecek. Fikstürün en geç 31 Ağustos Pazar günü kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında devam edecek. Sarı-lacivertliler bu aşamada toplam 8 maç oynayarak Son 16 Turu için mücadele edecek.

Fenerbahçe'nin Muhtemel Rakipleri

Fenerbahçe her torbadan ikişer takım ile eşleşecek ve lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.

📌 1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
📌 2. Torba: Fenerbahçe, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
📌 3. Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
📌 4. Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

Avrupa Ligi macerasına grup etabından devam edecek olan Fenerbahçe, toplamda 8 karşılaşmaya çıkacak. Bunların 4'ünü iç sahada, 4'ünü ise deplasmanda oynayacak. Sarı-lacivertliler, grubu ilk 8 içinde bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ancak 16 ile 24. sıralar arasında yer alması halinde, bir üst tura çıkabilmek için play-off mücadelesi vermek zorunda kalacak.