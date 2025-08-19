Fenerbahçe’den Nene transferi: Yıldız futbolcu İstanbul’a geldi

Fenerbahçe yeni sezonda transfer hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı lacivertli takım Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Dorgeles Nene'yi kadrosuna katmak için son aşamaya geçti.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel uçak ile gelen 22 yaşındaki kanat hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalayacak.