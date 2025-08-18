Fenerbahçe Benfica hazırlıklarına başladı

18 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.08.2025 15:00 Güncelleme: 18.08.2025 15:00
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 20 Ağustos’ta Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, yarınki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 20 Ağustos Çarşamba günü Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman salonda core hareketleriyle başladı.

Ardından ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla antrenman sahada devam etti. Pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği için antrenmanda organizasyonun resmi topunu kullandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Benfica maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

