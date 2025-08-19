Fenerbahçe'nin rakibi Benfica! Kanarya evinde avantaj peşinde
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Benfica’yı ağırlayacak. Chobani Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Benfica karşısında tek eksik Cenk Tosun olacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek.
Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Dominik Schaal üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Hollanda'nın Feyenoord takımını elemeyi başarmıştı. Deplasmandaki ilk müsabakayı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, seyircisi önünde rakibine 5-2 üstünlük kurarak adını play-off turuna yazdırmıştı.
Fenerbahçe, Benfica karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alarak rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefleyecek.
TEK EKSİK
Fenerbahçe, Benfica karşısına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Cenk Tosun, maç kadrosunda yer almayacak. Göztepe müsabakasında kadroya alınmayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün ise takıma dönmesi bekleniyor.
BENFİCA İLE 7. RESMİ MAÇ
Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 7. resmi maçı oynayacak. Daha önce oynanan 6 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.
