Fenerbahçe-Benfica maçına Alman hakem: Daniel Siebert

18 Ağustos 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr
Giriş: 18.08.2025 11:19
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba saat 22:00'de Chobani Stadyumu'nda Benfica'yı ağırlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Benfica'yı ağırlayacak.

ALMAN HAKEM YÖNETECEK

20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak mücadelenin hakemi belli oldu. Fenerbahçe-Benfica maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği açıklandı.

