Fenerbahçe-Benfica maçına Alman hakem: Daniel Siebert
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, 20 Ağustos Çarşamba saat 22:00'de Chobani Stadyumu'nda Benfica'yı ağırlayacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda Benfica'yı ağırlayacak.
ALMAN HAKEM YÖNETECEK
20 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak mücadelenin hakemi belli oldu. Fenerbahçe-Benfica maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert'in yöneteceği açıklandı.