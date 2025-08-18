FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Feyenoord'a ilk maçta 2-1 mağlup olduktan sonra rövanşta sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak tur biletini kapan sarı-lacivertliler, play-off'un ilk ayağında Kadıköy'de taraftarı önünde sahne alacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Benfica mücadelesinin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.
