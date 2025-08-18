FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta skor avantajını eline alarak rövanşa güçlü gitmeyi hedefliyor. Taraftarların gözü ise maçın tarihi, yayın bilgileri ve bilet fiyatlarında.