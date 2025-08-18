Viral Galeri Viral Liste FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?

FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in güçlü ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Feyenoord'a ilk maçta 2-1 mağlup olduktan sonra rövanşta sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılarak tur biletini kapan sarı-lacivertliler, play-off'un ilk ayağında Kadıköy'de taraftarı önünde sahne alacak. Futbolseverler ise Fenerbahçe-Benfica mücadelesinin tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 14:30
FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de taraftarı önünde oynayacağı ilk maçta skor avantajını eline alarak rövanşa güçlü gitmeyi hedefliyor. Taraftarların gözü ise maçın tarihi, yayın bilgileri ve bilet fiyatlarında.

FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?

Maç Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Dev mücadele 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, futbolseverler için büyük bir avantajla TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?

Bilet Satış Takvimi

Fenerbahçe yönetimi, Benfica maçı biletlerinin satış takvimini duyurdu. Buna göre:

18 Ağustos Pazartesi 12.00: Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere (1 bilet)

18 Ağustos Pazartesi 19.00: Fenerbahçe Kart sahiplerine (1 bilet)

19 Ağustos Salı 11.00: Genel satış

FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?

Bilet Fiyatları

Fenerbahçe-Benfica maçı için belirlenen bilet fiyatları şöyle:

Kuzey – Spor Toto Tribünü: 950 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL

FB-Benfica Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ne zaman, hangi tarihte?

Fenerium Üst / Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

Fenerium Alt Avis / Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL

Fenerium Alt Avis / Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL

Fenerium Alt Avis / Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL

Fenerium Alt Avis / Maraton Alt D-F Blok: 6.200 TL

VIP (Maraton Alt – Fenerium Alt Avis E Blok): 18.750 TL

SON DAKİKA