Fenerbahçe’de ayrılık! Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."