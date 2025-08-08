Fenerbahçe’de ayrılık! Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı

08 Ağustos 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2025 19:19
Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de takımda düşünülmeyen Lincoln Henrique ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Lincoln Henrique ile sözleşme feshi konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varılmıştır.

Kendisine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

