01 Ağustos 2025, Cuma
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Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı kadrosu belli oldu! 10 isme çizik

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.08.2025 16:48
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Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı kadrosu belli oldu! 10 isme çizik

Fenerbahçe'de Feyenoord ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçı öncesi futbolcu listesi belli oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşacak ola Fenerbahçe, listesini UEFA'ya bildirdi.

İşte listedeki isimler:
- İrfan Can Eğribayat
- Tarık Çetin
- Dominik Livakovic
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Yiğit Efe Demir
- Mert Müldür
- Jayden Oosterwolde
- Nelson Semedo
- Milan Skriniar
- Yusuf Akçiçek
- Archie Brown
- İsmail Yüksek
- Fred
- İrfan Can Kahveci
- Levent Mercan
- Sofyan Amrabat
- Bartuğ Elmaz
- Sebastian Szymanski
- Oğuz Aydın
- Anderson Talisca
- Jhon Duran
- Youssef En Nesyri
- Cenk Tosun

Listede yer almayan oyuncular:
❌Diego Carlos
❌Rodrigo Becao
❌Omar Fayed
❌Ognjen Mimovic
❌Miha Zajc
❌Lincoln Henrique
❌Mert Hakan Yandaş
❌Cengiz Ünder
❌Burak Kapacak
❌Emre Mor

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Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı kadrosu belli oldu! 10 isme çizik Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı kadrosu belli oldu! 10 isme çizik Fenerbahçe’nin Feyenoord maçı kadrosu belli oldu! 10 isme çizik
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