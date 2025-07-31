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Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.07.2025 23:55 Güncelleme: 01.08.2025 01:07
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Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı transfer etti. Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran sarı lacivertli takım, Slovak futbolcuya yıllık 8 milyon euro maaş ödenecek.

(FOTO: İHA ) (FOTO: İHA )


"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Milan Skriniar, sarı-lacivertli kulüpte ilk andan bu yana kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

Skriniar, kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takıma yeniden katıldığı için mutluluğunu paylaşan 30 yaşındaki savunmacı, "Ailemle yeniden birlikte olduğum için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren evimde gibi hissettim. Taraftarlardan, ekipten, takım arkadaşlarımdan hep sevgi gördüm. Yeniden burada olduğum için mutluyum ve birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.

Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şeyin kendisi için net olduğunu vurgulayan Skriniar, "Başkanımıza, hocamıza, direktörümüze ve kulüpte bu sürece dahil olan herkese teşekkür ederim. Her şey mükemmeldi ve benim için başka seçenek yoktu. Umarım hep birlikte başarılı olacağız. Taraftarlarımıza her maç ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Foto: DHAFoto: DHA

İLK İDMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Milan Skriniar ile Nelson Semedo, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmana birlikte çıktı.

Sahada koşu yapan oyuncular daha sonra özel program dahilinde çalıştı.

Öte yandan, Milan Skriniar'ın sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde tamamlandı.

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