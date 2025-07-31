Fenerbahçe Milan Skriniar transferini resmen açıkladı
Fenerbahçe, KAP'a yaptığı açıklamada Paris Saint-Germain forması giyen Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar'ı transfer etti. Milan Skriniar ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyuran sarı lacivertli takım, Slovak futbolcuya yıllık 8 milyon euro maaş ödenecek.
"KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"
Fenerbahçe'nin 4 yıllığına kadrosuna kattığı Slovak futbolcu Milan Skriniar, sarı-lacivertli kulüpte ilk andan bu yana kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.
Skriniar, kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli takıma yeniden katıldığı için mutluluğunu paylaşan 30 yaşındaki savunmacı, "Ailemle yeniden birlikte olduğum için mutluyum. Her zaman söylediğim gibi ocak ayında ilk geldiğim andan itibaren evimde gibi hissettim. Taraftarlardan, ekipten, takım arkadaşlarımdan hep sevgi gördüm. Yeniden burada olduğum için mutluyum ve birlikte devam edeceğiz." diye konuştu.
Transfer sürecinde ilk andan itibaren her şeyin kendisi için net olduğunu vurgulayan Skriniar, "Başkanımıza, hocamıza, direktörümüze ve kulüpte bu sürece dahil olan herkese teşekkür ederim. Her şey mükemmeldi ve benim için başka seçenek yoktu. Umarım hep birlikte başarılı olacağız. Taraftarlarımıza her maç ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
İLK İDMANINA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Milan Skriniar ile Nelson Semedo, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmana birlikte çıktı.
Sahada koşu yapan oyuncular daha sonra özel program dahilinde çalıştı.
Öte yandan, Milan Skriniar'ın sağlık kontrolleri kulübün sponsor hastanesinde tamamlandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lavabo tıkanıklığına en etkili ve en ucuz çözüm: Evdeki malzemelerle anında açın!
- Akaryakıt fiyatları: Benzine ve motorine zam geldi mi, ne kadar oldu? İşte akaryakıt tasarrufu için tüyolar
- 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır?
- 1 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Yazın kurtarıcısı portatif klima BİM raflarında! Akülü araba, süpürge, mikser ve daha fazlası satışta
- Taşıt kredilerinde indirim, faiz oranları düştü! Yeni oranlar ne kadar oldu, piyasalar nasıl etkilenecek? İşte örnek hesaplama…
- 1 Ağustos Cuma hutbesi konusu: Hayâ: Allah'ın Emri, Fıtratın Gereği
- Sahil Güvenlik Komutanlığı 250 uzman erbaş alımı: Başvuru tarihleri ve şartları neler? İşte başvuru ekranı
- Böylesi ilk kez görüldü! Trabzon'da tesadüfen keşfedildi
- CTE Personel Alımı | 1500 zabıt katibi alınacak: Zabıt katibi başvuruları ne zaman, şartlar neler?
- YKS tercihi yapmadan önce mutlaka bakın! Üniversiteler tek tek duyurdu: Kontenjanlar düştü! İstanbul, Ankara, Akdeniz, Anadolu...
- Yıldız Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları: 2025 YTÜ hangi bölüm kaç puanlar alıyor, kontenjanları neler?
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları: 2025 İMÜ başarı sıralamaları ve kontenjanları