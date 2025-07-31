Fenerbahçe'nin yeni transferi Semedo İstanbul'da
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken kadrosuna katacağı Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile anlaşmaya vardı. Semedo, sarı lacivertli takımla imzaları atmak için İstanbul'a geldi. Semedo, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini bekleyen araca binerek oteline doğru yola çıktı.
Sarı-lacivertliler 2025-2026 sezonu için transfer çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda akşam saatlerinde Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, daha sonrasında ise Nelson Semedo'yu duyurdu. Bonservisi elinde bulunan Semedo ile anlaşma sağlanırken, 31 yaşındaki oyuncu saat 00.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı.
İSTANBUL'A GELDİ
Fenerbahçe, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçeli yöneticiler tarafından karşılanan Semedo, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında kendisini bekleyen gelen araca binerek alandan ayrıldı.
WOLVERHAMPTO FORMASIYLA 5 ASİST
Portekizli sağ bek 2024-2025 sezonunda İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton formasıyla 37 maçta görev alırken 5 asistlik katkı sağladı.
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