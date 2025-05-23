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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 23.05.2025 14:05
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Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 37'nci haftasında Pazartesi günü deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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