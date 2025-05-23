Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün antrenmanı taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı çalışmayla Hatayspor maçının hazırlıklarına devam edecek.