Fenerbahçe'den tarihi başarı! Panathinaikos'u devirdi Euroleague finaline yükseldi
Fenerbahçe Basketbol Takımı, Abu Dabi'de düzenlenen THY Euroleague Final Four organizasyonunda karşılaştığı Yunan temsilcisi Panathinaikos'u devirerek turnuvada finale yükseldi.
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale yükseldi.
Karşılaşmaya boyalı alanda iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk 4 dakikayı 13-5 önde geçti. Savunmada oldukça etkili olan sarı-lacivertliler, çeyreğin sonunda farkı çift hanelere yükseltti: 22-12. Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-13 üstün kapattı.
İkinci çeyreği Hayes-Davis ve Tarık Biberovic'in üç sayılık basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 13. dakikada 12 sayılık üstünlük yakaladı: 31-18. Hücumda temposu düşen Fenerbahçe Beko karşısında içeriden sayılar üreten Panathinaikos AKTOR, farkı 18. dakikada tek hanelere (35-27) çekti. Devrenin son sayısını Panathinaikos AKTOR adına Nunn atarken, son 4 dakika çok kötü hücum eden Fenerbahçe Beko buna karşın soyunma odasına 38-33 önde gitti.
Üçüncü çeyreğin başında her iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Nunn'ın basketlerine Melli'yle cevap veren Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-37 üstün tamamladı. McCollum ile hücumda yeniden canlanan sarı-lacivertliler, 29. dakikada farkı 8'e (53-45) çıkarttı. Fenerbahçe Beko, son periyoda 55-48 önde girdi.
Final periyoduna Melli'nin 3 sayılık basketiyle başlayan Fenerbahçe Beko, 32. dakikada farkı bir kez daha çift hanelere çıkarmayı başardı: 59-48. Yunan ekibi, Cedi Osman'ın hücumdaki skorer oyunuyla farkı 34. dakikada 5'e (61-56) indirdi. Fenerbahçe Beko, Hall ile farkı açmaya çalışırken, Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın hücum performansıyla bitime 3 dakika kala farkı 5'e düşürdü: 67-62. Son bölümde Hall ile kontrolü ele alan Fenerbahçe Beko, müsabakayı 82-76 kazanarak adını finale yazdırdı.
Tarihinde 4. kez finale kalan sarı-lacivertli takım, Olympiakos-Monaco maçının galibine karşı 25 Mayıs Pazar günü şampiyonluk mücadelesi verecek.
MAÇTAN NOTLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalindeki Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR maçını yerinden takip etti.
Bakan Bak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonundaki maçta Fenerbahçe'yi desteklemek için salondaki yerini aldı.
Karşılaşmada tribünlerin tamamı doldu. Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarlarının yanı sıra Dörtlü Final'in diğer ekipleri Olympiakos ve Monaco'nun taraftarları da tribünde maçı izledi.
Tribünleri ağırlıklı olarak Fenerbahçeli taraftarı doldurdu.
ALİ KOÇ'TAN TAKIMA DESTEK
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, önemli maçta takımını yalnız bırakmadı.
Ali Koç, karşılaşmayı oğlu Kerim Rahmi Koç ile saha kenarındaki alandan takip etti.
Fenerbahçe'nin efsane kalecisi, teknik direktör Volkan Demirel de Etihat Arena'ya gelerek sarı-lacivertli takımı destekledi.
PANATHİNAİKOS'TA LESSORT DÖNDÜ
Panathinaikos AKTOR'un Fransız pivotu Mathias Lessort sahalara döndü.
Aralık 2024'te sakatlanan ve 5 aydır sahalardan uzak kalan Lessort, maç kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçe'de ise sezon başı sakatlanan Wilbekin dışında bir eksik bulunmuyor.
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