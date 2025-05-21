Fenerbahçe Beko dörtlü finalde Panathinaikos karşısında!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, geçen sezonun ardından yeniden organizasyonda rakip olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de 23-25 Mayıs'ta düzenlenecek dörtlü finalin ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR karşı karşıya gelecek.

PANA FARKLI KAZANMIŞTI

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen sezon organize edilen dörtlü finalde Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe'sini 73-57 yenerek finale yükselmiş ve sonrasında da kupayı almıştı.

Panathinaikos AKTOR, geçen sezonki başarıyı Abu Dabi'de tekrarlamak Fenerbahçe Beko ise rakibinden rövanşı almak için parkeye çıkacak.

AVRUPA LİGİ'NDE 33 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile Panathinaikos, Avrupa Ligi organizasyonunda bugüne dek 33 kez karşı karşıya geldi.

İki takımın 2007-08 sezonuna uzanan rekabetinde oynanan 33 maçın 15'ini Fenerbahçe, 18'ini Yunanistan ekibi kazandı.

SON 4 MAÇI PANATHİNAİKOS ALDI

Panathinaikos'un sarı-lacivertli rakibi karşısında son dönemde üstünlüğü dikkati çekiyor. Yunanistan temsilcisi, sarı-lacivertlileri geçen sezonun dörtlü finali dahil son 4 maçta yendi.

Fenerbahçe Beko, normal sezondaki iki maçı da kazanan rakibini en son 17 Ekim 2023'te mağlup etti.