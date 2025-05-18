Fenerbahçe seçime gidiyor! Tarih belli oldu

Aziz Yıldırım ve Dernek Başkanı Emrah Tünay. (X)

"BAŞKANLIĞIM BİTERSE SENİNLE ÖZEL OLARAK UĞRAŞACAĞIM"



Sayın Ali Koç, baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; "Seninle ilgili her bilgiye sahibim." imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından "Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım." tehdidinde bulundu.

Sayın Ali Koç, yedi yıllık başkanlığı sürecinde hiç derneğimize gelmemiş, birçok kulüp üyesi bulunan derneğimizin hiçbir organizasyonuna katılmamış, DERNEĞİMİZE AKREDİTASYON VERMEMİŞ, bizimle hiçbir şekilde sıcak ilişkiler kurmamıştır. Bu açıdan bakıldığında derneğimizin demokratik haklarını kullanması nedeniyle Sayın Ali Koç'un dün akşamki ani ziyaretini maksatı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaşanan olay, baskıcı bir zihniyetin açık göstergesi değil, Fenerbahçe tarihine not düşülecek bir skandal mahiyetindedir.

Fenerbahçe SK; tarihi boyunca baskıya boyun eğmeyen, demokratik değerleri savunan bir kulüp olmuştur. Bu değerlere yapılan her türlü müdahalenin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz.

Yaşanan olayla ilgili gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı, adaletin önünde bu haksız saldırının hesabının sorulması için tüm kararlılığımızla mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Kimsenin bulunduğu makamın gücünü kullanarak gönüllülerin sesini kısmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz.

Tüm Fenerbahçelileri sağduyulu ama kararlı bir duruşla, demokrasiden yana tavır almaya ve imza kampanyasına destek vermeye davet ediyorum.

FENERBAHÇE'DEN YANIT

Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve yöneticilerimizin, stadyumumuzun karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyaretin, kamuoyuna "baskın" olarak yansıtılması üzerine dün akşam bir açıklama yapmıştık. Ancak bugün, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay'ın konuyla ilgili olarak yaptığı manipülatif açıklama nedeniyle kamuoyunu yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki; kamuoyunu yanıltmaya ve Kulüp Başkanımızı hedef göstermeye yönelik bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sayın Başkanımızın söz konusu ziyareti; son derece sakin, açık ve şeffaf bir şekilde, herhangi bir provokasyona mahal verilmeden gerçekleşmiştir. Ziyaret esnasında hiçbir olumsuzluk yaşanmamış, hatta Emrah Tünay ve beraberindeki yöneticiler Başkanımızı dernek binasının kapısına kadar uğurlayarak yolcu etmiştir. Ziyaret sırasında, tarafımıza; noter huzurunda alınması gereken bazı imzaların noter bulunmadığı anlarda alındığı ve sonrasında tasdik ettirildiği yönünde ulaşan bilgiler Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Başkanımız, bu iddiaların doğru olması durumunda bunun açıkça hukuksuz bir işlem olduğunu, tespit edilmesi halinde hem ilgili noter hem de buna aracılık eden şahısların hukuk önünde hesap vermek zorunda kalacağını ifade etmiştir. Kulübümüze ulaşan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile de paylaşılan bilgilere göre, maç öncesinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği önünde provokatif eylemler planlandığı, ayrıca kulübümüz yönetimini protesto etmeye hazırlanan bazı gruplara yönelik saldırı girişimlerinin yaşanabileceğine dair ciddi duyumlar alınmıştır. Bu bilgiler de Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Bunların dışında gündeme getirilen tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır. Görev süresi boyunca kulübümüzün hiçbir sürecinde yer almayan ve destek sağlamayan bir derneğin, bugün Kulüp Başkanımızın ziyaretini çarpıtması ve kendilerinin daha önce hiç ziyaret edilmediğinin de vurgulanması son derece ironik, hatta trajikomiktir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.