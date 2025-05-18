Fenerbahçe seçime gidiyor! Tarih belli oldu
Fenerbahçe’de başkan Ali Koç ile taraftar arasındaki gerilim giderek büyüyor. Futbol takımıyla başlayan tepki dalgası, basketbol ve voleybol maçlarına da sıçradı. Son olarak, Ali Koç'un erken seçim için imza toplayan bir taraftar derneğine baskın yaptığı iddia edildi. Taraftar derneği başkanı Emrah Tünay, Ali Koç’un dernek binasında tehditkâr ifadeler kullandığını öne sürdü. Tünay’ın iddiasına göre Koç, kendisine “Dua et, başkanlığım bitmesin. Eğer biterse, nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım” dedi. Sarı lacivertliler iddiaları yalanlarken Başkan Ali Koç kameralar karşısına geçti. Ali Koç Fenerbahçe'de eylül ayında seçim yapılacağını duyurdu.
Fenerbahçe camiasında, başkan Ali Koç'un yönetimini olağanüstü genel kurula götürmek amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Kongre üyeleri arasında hızla yayılan girişim, kısa sürede binlerce destek imzasına ulaştı.
Kampanyayı yürütenler, sportif ve mali politikalardaki memnuniyetsizliği gerekçe gösteriyor. Sürecin yeterli sayıya ulaşması halinde kulüp tüzüğü gereği seçimli kongre zorunlu hale gelecek.
FENERBAHÇE'DE SEÇİM İÇİN GERİ SAYIM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada "Eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul yapacağız" dedi.
ALİ KOÇ DERNEK Mİ BASTI?
Öte yandan sosyal medyada Ali Koç'la ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'ye yakın hesaplarda Ali Koç'un toplanan imzalara sinirlenerek, stadın karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri dernek binasına gittiği ve burada dernek başkanıyla tartıştığı söylendi.
DERNEK BAŞKANINDAN KULÜBE YALANLAMA: ALİ KOÇ BİZİ ALENEN TEHDİT ETTİ
Dernek başkanı Emrah Tünay ise Fenerbahçe yönetiminin yaptığı açıklamalar hakkında bir paylaşım yaptı.
Tünay, "Açıklamaları takip ettik. Ancak içeriğine katılmamız mümkün değildir. Konu ile ilgili açıklamaları detaylı paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
Daha sonra kapsamlı bir açıklama yapan Tünay şu ifadeleri kullandı:
Sayın Başkan Ali Koç, dün akşam yönetici arkadaşları Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte derneğimize gelerek, şahsımı, dernek çalışanlarımızı alenen tehdit etmiş, son derece demokratik ve tüzüğümüzce belirlenmiş olan haklarımıza açıkça saldırıda bulunmuştur.
Sayın Ali Koç, merkezimize girer girmez sinirli bir tavırla, "Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?" diyerek, dernek başkanı olarak şahsımı sordu. Kendimi tanıttıktan sonra görüşmek üzere masaya yönlendik. Ardından "Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor." söyleminde bulunarak "Sizler camiayı karıştırıyorsunuz." ifadelerini kullandı.
Masaya geldikten sonra, kameranın göremeyeceği bir alana hareket ederek beni davet etmesi üzerine arkadan kendisini takip ederek baş başa görüşmeye başladık.
"BAŞKANLIĞIM BİTERSE SENİNLE ÖZEL OLARAK UĞRAŞACAĞIM"
Sayın Ali Koç, baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; "Seninle ilgili her bilgiye sahibim." imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından "Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım." tehdidinde bulundu.
Sayın Ali Koç, yedi yıllık başkanlığı sürecinde hiç derneğimize gelmemiş, birçok kulüp üyesi bulunan derneğimizin hiçbir organizasyonuna katılmamış, DERNEĞİMİZE AKREDİTASYON VERMEMİŞ, bizimle hiçbir şekilde sıcak ilişkiler kurmamıştır. Bu açıdan bakıldığında derneğimizin demokratik haklarını kullanması nedeniyle Sayın Ali Koç'un dün akşamki ani ziyaretini maksatı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaşanan olay, baskıcı bir zihniyetin açık göstergesi değil, Fenerbahçe tarihine not düşülecek bir skandal mahiyetindedir.
Fenerbahçe SK; tarihi boyunca baskıya boyun eğmeyen, demokratik değerleri savunan bir kulüp olmuştur. Bu değerlere yapılan her türlü müdahalenin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz.
Yaşanan olayla ilgili gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı, adaletin önünde bu haksız saldırının hesabının sorulması için tüm kararlılığımızla mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.
Kimsenin bulunduğu makamın gücünü kullanarak gönüllülerin sesini kısmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz.
Tüm Fenerbahçelileri sağduyulu ama kararlı bir duruşla, demokrasiden yana tavır almaya ve imza kampanyasına destek vermeye davet ediyorum.
FENERBAHÇE'DEN YANIT
Başkanımız Sayın Ali Y. Koç ve yöneticilerimizin, stadyumumuzun karşısında bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gerçekleştirdiği ziyaretin, kamuoyuna "baskın" olarak yansıtılması üzerine dün akşam bir açıklama yapmıştık. Ancak bugün, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Başkanı Emrah Tünay'ın konuyla ilgili olarak yaptığı manipülatif açıklama nedeniyle kamuoyunu yeniden bilgilendirme gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki; kamuoyunu yanıltmaya ve Kulüp Başkanımızı hedef göstermeye yönelik bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Sayın Başkanımızın söz konusu ziyareti; son derece sakin, açık ve şeffaf bir şekilde, herhangi bir provokasyona mahal verilmeden gerçekleşmiştir. Ziyaret esnasında hiçbir olumsuzluk yaşanmamış, hatta Emrah Tünay ve beraberindeki yöneticiler Başkanımızı dernek binasının kapısına kadar uğurlayarak yolcu etmiştir. Ziyaret sırasında, tarafımıza; noter huzurunda alınması gereken bazı imzaların noter bulunmadığı anlarda alındığı ve sonrasında tasdik ettirildiği yönünde ulaşan bilgiler Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Başkanımız, bu iddiaların doğru olması durumunda bunun açıkça hukuksuz bir işlem olduğunu, tespit edilmesi halinde hem ilgili noter hem de buna aracılık eden şahısların hukuk önünde hesap vermek zorunda kalacağını ifade etmiştir. Kulübümüze ulaşan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile de paylaşılan bilgilere göre, maç öncesinde Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği önünde provokatif eylemler planlandığı, ayrıca kulübümüz yönetimini protesto etmeye hazırlanan bazı gruplara yönelik saldırı girişimlerinin yaşanabileceğine dair ciddi duyumlar alınmıştır. Bu bilgiler de Emrah Tünay ile paylaşılmıştır. Bunların dışında gündeme getirilen tüm iddialar asılsız, temelsiz ve gerçeği yansıtmamaktadır. Görev süresi boyunca kulübümüzün hiçbir sürecinde yer almayan ve destek sağlamayan bir derneğin, bugün Kulüp Başkanımızın ziyaretini çarpıtması ve kendilerinin daha önce hiç ziyaret edilmediğinin de vurgulanması son derece ironik, hatta trajikomiktir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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