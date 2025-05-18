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Fenerbahçe evinde Eyüpspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.05.2025 08:30 Güncelleme: 18.05.2025 09:04
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Fenerbahçe evinde Eyüpspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde 2. sırada bulunan Fenerbahçe evinde bu akşam Eyüpspor’u konuk edecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, Ozan Ergün yönetecek. Bersan Duran ve Samet Çiçek, maçta yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçından görüntü (AA)Eyüpspor - Fenerbahçe maçından görüntü (AA)

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Tadic, Talisca, Oğuz, Dzeko

Eyüpspor: Berke, Vezo, Dorukhan, Claro, Umut, Yalçın, Halil, Emre, Tayfur, Ampem, Thiam

Fenerbahçe evinde Eyüpspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

KADIKÖY'DE ÇOK ZOR GECE!

Seçim isteyen muhaliflerin bir süre önce başlattığı imza kampanyasının ardından camianın önemli isimlerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu'nun başkan adaylığını açıklamıştı. Kanarya'da ligde bugün oynanacak Eyüpspor maçında taraftarların büyük kısmının Başkan Ali Koç'u istifaya davet etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe evinde Eyüpspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Ligde oynadığı 33 maçta 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takım 78 puanla ikinci sırada bulunuyor.

ikas Eyüpspor'un ise 34 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 50 puanı var. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı eflatun-sarılılar. 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig tarihinde iki takım ilk kez bu sezon karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında ikas Eyüpspor'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Eyüpspor - Fenerbahçe maçından görüntü (AA)Eyüpspor - Fenerbahçe maçından görüntü (AA)

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de bu akşam oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

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