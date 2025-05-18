Fenerbahçe evinde Eyüpspor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler

Eyüpspor - Fenerbahçe maçından görüntü (AA)

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte Eyüpspor maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat ve İsmail Yüksek, bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra ceza sınırında bulunan Fred, Djiku ve İrfan Can Kahveci de bu akşam oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.