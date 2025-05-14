Fenerbahçeli 2 futbolcu hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı
19 Mayıs 2024'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle süren yargılamada Fenerbahçeli Jayden Quinn Oosterwolde hakkında sanık olarak zorla getirme kararı, Mert Müldür hakkında tanık olarak zorla getirme kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mayıs 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Mahkeme, sanık Jayden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi. Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi.