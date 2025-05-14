Fenerbahçeli 2 futbolcu hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 19 Mayıs 2024 tarihinde Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Fenerbahçe futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme, sanık Jayden Quinn Oosterwolde ve tanık Mert Müldür hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı verdi. Duruşma 28 Mayıs'a ertelendi.