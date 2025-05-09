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Fenerbahçe'de taraftarın Ali Koç'a tepkisi dinmiyor! Başakşehir'de de istifa tezahüratları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.05.2025 22:20
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Fenerbahçe’de taraftarın Ali Koç’a tepkisi dinmiyor! Başakşehir’de de istifa tezahüratları

Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-1'le geçen Fenerbahçe maç fazlasıyla lider Galatasaray'la olan puan farkını yeniden 5'e indirdi. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı kazanmasına rağmen tribündeki taraftarın Başkan Ali Koç'a olan öfkesi sürdü. Taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet ederken, Aziz Yıldırım'a ise destek gösterilerinde bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanın sahibi olsa da bu durum tribünlerde pek karşılık bulmadı.

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Jose Mourinho ve öğrencilerinin kazanmasına rağmen taraftarlar, Başkan Ali Koç'a istifa tepkisinde bulunmaya devam etti. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde yaşananların ardından bu kez adres Fatih Terim Stadyumu oldu.

Fenerbahçe taraftarının ʺistifaʺ tezahüratına Başakşehirli futbolseverler de destek verdi. (AA)Fenerbahçe taraftarının ʺistifaʺ tezahüratına Başakşehirli futbolseverler de destek verdi. (AA)

Her geçen gün adaylığı yönünde iddiaların güçlendiği Aziz Yıldırım'a destek verildi ve hakkında tezahüratlar yapıldı. Başakşehir tribünleri de Koç'a yönelik istifa tepkisinde Fenerbahçelilere eşlik etti.

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Fenerbahçe’de taraftarın Ali Koç’a tepkisi dinmiyor! Başakşehir’de de istifa tezahüratları Fenerbahçe’de taraftarın Ali Koç’a tepkisi dinmiyor! Başakşehir’de de istifa tezahüratları Fenerbahçe’de taraftarın Ali Koç’a tepkisi dinmiyor! Başakşehir’de de istifa tezahüratları
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