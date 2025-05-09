Fenerbahçe’de taraftarın Ali Koç’a tepkisi dinmiyor! Başakşehir’de de istifa tezahüratları

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-lacivertli ekip zorlu randevuda rakibini yenerek 3 puanın sahibi olsa da bu durum tribünlerde pek karşılık bulmadı.

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Jose Mourinho ve öğrencilerinin kazanmasına rağmen taraftarlar, Başkan Ali Koç'a istifa tepkisinde bulunmaya devam etti. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde yaşananların ardından bu kez adres Fatih Terim Stadyumu oldu.