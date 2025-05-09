Fenerbahçe pes etmedi! Başakşehir 1 - 4 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho sık sık futbolcularını uyardı. (AA)

55. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Talisca'nın vuruşunda Opoku'ya çarpan top, Dzeko'nun önünde kaldı. Bosna Hersekli futbolcunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı. Bu pozisyonun ardından VAR, Opoku'ya çarpan topla ilgili potansiyel penaltı uyarısıyla hakem Burak Pakkan'ı monitöre davet etti. Pozisyonu tekrar izleyen Pakkan, oyunun aut atışıyla başlamasına hükmetti.



60. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Tadic ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda, defanstan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kale sahası sağ çaprazında yaşanan karambolde rakiplerinin arasından çıkan Skriniar'ın şutunda, meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2.



76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Piatek, uzaktan çok sert vurdu. Kaleci Livakovic güçlükle gole engel oldu.