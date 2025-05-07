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Fenerbahçe'de Jose Mourinho krizi! Yönetim tazminat çıkmazına girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 10:30 Güncelleme: 07.05.2025 10:34
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Fenerbahçe’de Jose Mourinho krizi! Yönetim tazminat çıkmazına girdi

Süper Lig'de bir kez daha şampiyonluğu kaçıran Fenerbahçe'de, Jose Mourinho’nun geleceği tartışma konusu. Ancak Portekizli teknik adamın sözleşmesindeki özel madde, yönetimin elini kolunu bağlıyor. Mourinho’nun ekibiyle birlikte toplam 15 milyon Euro’luk tazminat hakkı bulunurken dahası başka bir takımla anlaşsa bile Fenerbahçe yönetimi bu ücret ödenmek zorunda. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Ali Koç'un 7. başkanlık yılında da şampiyonluk hasretini dindiremedi. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde de mutlu sona ulaşamazken, Galatasaray 25. şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızını takmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho (İHA)Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho (İHA)

Yaşanan hayal kırıklığının ardından gözler Mourinho'ya çevrildi. Ancak Portekizli teknik adamın sözleşmesindeki özel madde, Fenerbahçe'yi köşeye sıkıştırmış durumda. Mourinho'nun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve teknik ekibiyle birlikte toplam tazminatı yaklaşık 15 milyon Euro.

TAZMİNAT ŞARTI EL YAKIYOR

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, Mourinho ile yolları ayırmak isterse bu rakamı ödemek zorunda. Üstelik sözleşmeye göre Mourinho başka bir takıma gitse bile bu tazminat yükümlülüğü ortadan kalkmıyor. Bu da Mourinho'nun aynı anda hem Fenerbahçe'den hem de yeni takımından maaş alabileceği anlamına geliyor.

Fenerbahçe Mourinho ile yollarını ayırmak istiyor (AA)Fenerbahçe Mourinho ile yollarını ayırmak istiyor (AA)

GİDİŞİN TEK YOLU: İSTİFA

Fenerbahçe'nin Portekizli hocayı tazminat ödemeden göndermesi için tek yol var: Mourinho'nun kendi isteğiyle ayrılması. Son dönemde Suudi Arabistan'dan teklif aldığı iddiaları gündeme gelirken, sarı-lacivertli yönetimin bu ihtimali yakından takip ettiği öğrenildi.

Ali Koç'un başkanlıkta kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Mourinho meselesi kulüp için yeni bir sınav olacak gibi görünüyor.

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Fenerbahçe’de Jose Mourinho krizi! Yönetim tazminat çıkmazına girdi Fenerbahçe’de Jose Mourinho krizi! Yönetim tazminat çıkmazına girdi Fenerbahçe’de Jose Mourinho krizi! Yönetim tazminat çıkmazına girdi
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