Fenerbahçe’de Jose Mourinho krizi! Yönetim tazminat çıkmazına girdi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho (İHA)

Yaşanan hayal kırıklığının ardından gözler Mourinho'ya çevrildi. Ancak Portekizli teknik adamın sözleşmesindeki özel madde, Fenerbahçe'yi köşeye sıkıştırmış durumda. Mourinho'nun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve teknik ekibiyle birlikte toplam tazminatı yaklaşık 15 milyon Euro.

TAZMİNAT ŞARTI EL YAKIYOR

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe, Mourinho ile yolları ayırmak isterse bu rakamı ödemek zorunda. Üstelik sözleşmeye göre Mourinho başka bir takıma gitse bile bu tazminat yükümlülüğü ortadan kalkmıyor. Bu da Mourinho'nun aynı anda hem Fenerbahçe'den hem de yeni takımından maaş alabileceği anlamına geliyor.