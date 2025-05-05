Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini köşe yazarları yorumladı: Mourinho Fenerbahçe tarihinin en rezil hocası
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Ülker Stadı'nda Beşiktaş’ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. 44. dakikada Mert Müldür’ün geri pas hatasını affetmeyen Gedson, Beşiktaş’a galibiyeti getiren golü attı.Bu sonuçla sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk umutlarını büyük ölçüde kaybetti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, teknik direktör Jose Mourinho’nun oyun planını eleştirdi. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar köşe yazısında 'Jose Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe'yi bitirdi…Gerçekten Jose Mourinho, Fenerbahçe tarihinin en rezil hocalarından biridir.' dedi.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında derbide konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını tüketti.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler, rakibine pozisyon vermezken ilk net pozisyonunu 26. dakikada Talisca ile değerlendiremedi. Orta alan mücadelesi şeklinde devam eden müsabakada siyah-beyazlı ekip, korner sonrasında ceza sahasında oluşan karambolde Talisca'nın elle müdahalesi neticesinde penaltı kazandı.
DERBİDE GEDSON İMZASI
Müsabakanın 36. dakikasında Gedson Fernandes'in penaltı vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi. İlk yarının son bölümünde savunmada Mert Müldür'ün hatalı geri pasında Gedson Fernandes, 44. dakikada topu ağlara gönderdi ve soyunma odasına konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıda baskılı bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Beşiktaş savunmasını aşmayı başaramayan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
KANARYA HAVLU ATTI
Bu sonuçla Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında adeta havlu attı.
Spor yazarları Fenerbahçe'nin aldığı derbi mağlubiyetini yorumlarken teknik direktör Jose Mourinho'ya eleştirilerde bulundu.
FATİH DOĞAN-PLAY OFF OLSA...
Teknik olarak bu dakikada bu mümkün değil ancak TFF statü değiştirip ligi playoff statüsüyle oynatsa Beşiktaş şampiyon olabilirdi. Siyah-beyazlı takımın büyük ve güçlü rakip performansı bunu söyletiyor. Maça gelirsek ve gerçekçi bakarsak; Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini eldeki veriler ışığında matematikle çözmeye, bilimle açıklamaya çalışsan, karekökünü alıp çok bilinmeyenli denklem muamelesi de göstersen normal şartlarda favori ev sahibidir ve maçın sonucu da buna göre çıkar! Zamanında rahmetli büyüğümüz İslam Çupi'nin, Fenerbahçe için söylediği güzel bir ifade vardı. Bu sonuçlardan sonra Beşiktaş'a uyarlayalım. "Beşiktaş'ın büyüklüğü öyle bir büyüklüktür ki; küme düşmeye oynayan takımlara puanlar saçtığı bir sezonda konu ezeli rakipleri olunca gerçek kimliğini hatırlaması ve herkese hatırlatmasıdır." Şampiyon olmak için astronomik maaşlar ve bol yıldızlı, çok sıfırlı bütçelerle yarışan hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi yenmek, matematiğin ötesinde bir ruh ve mücadeleyle açıklanabilir. Beşiktaş'ın hem kadro derinliği hem de sakatlık nedeniyle eksik futbolcularına rağmen oynanan oyun ve mücadele her şeyden önce saygıyı hak etmektedir. Normalde ilk yarı biterken 45'te "Yönetim istifa, Ali Koç istifa, Aziz Yıldırım Başkan..." diye bağıran F.Bahçe tribünlerine "Maç bitmedi, çok erken oldu, az biraz sabır" derdim ama 10 yıldır sabırla beklediklerini düşününce bunu demenin yanlış ve saygısızlık olacağını düşündüm. Şampiyonluğa havlu atan bir camianın, taraftarın acısına saygı duymak lazım. Beşiktaş takımını alkışlamalarını da alkışlamak lazım.
GÜRCAN BİLGİÇ - ÖZEL FİYASKO
Hem oyun hem de oyuncu "yetersizliğini" üretip, en büyük bütçenin oluşturulduğu sezonu derbi kazanmadan, hatta kaybede kaybede bitiren müthiş bir performans sahibi var orada.
Her konuşmasında ekibini savunup, "sorumlu benim" dedikten sonra, yenilginin ardından koşa koşa soyunma odasına giden de orada. Anlayamadığı veya anlatamadığı bir süreç içinde, her rakibine "kazanabilirim" umudu veren görevlendirmelerin sahibi olduğu gibi, ne ofansif ne de defansif "özel fikri" olamayan da orada. Maçtan maça sekiz rotasyon yapabilecek kadar derin ve kaliteli kadronun, böylesine bilinçsiz, plansız oynamasını da anlatamaz. Efektini cebine ve CV'sine koyup, koca bir sezonu taraftara zehir eden bir "jöleli" gerçeği de var karşımızda.
Kadıköy'ü dolduran veya televizyon başında olup isyan edenler de elbette haklı. Hep eleştirirdik taraftarın bu tavrını. "Hele bir maç bitsin, öyle yapın" dedik. Ama sahadaki takım öylesine sinik ve teslimiyetçi ki, Beşiktaş'ın golünden sonra "Takım kazanır" ruhunu vermiyorlar. Milyonlarca taraftarı bu fikre sokan süreç var çünkü. Sahibi de 10 milyon Euro alıyor, bu rezaleti oluşturmak için. Galatasaray'a altın tepsi içinde verdi şampiyonluğunu, üstelik kendi taraftarına "özel eziyet" çektirerek.
Solskjaer'in saha içinde dokunuşlarını görüyoruz. Amir'e top geldiğinde, Rashica'yı Mert Müldür'ün arkasından kaçırmaya çalıştığını da gördük. Çalışmış hoca, bir şey düşünmüş. Oradakinin tek özelliği ise kendisine "özel" demesi.
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ALİ GÜLTİKEN - ARTIK BAŞI DİK
Beşiktaş için harika bir akşamdı. Savunmada ciddi eksiklikler kadro teşkilinde sıkıntılar olsa da bu tür maçları doğru oynamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Derbi maçları çok stratejik maçlar. Oyunun her anını çok doğru oynamak lazım. Kendi potansiyelini de doğru kullanmak, bu tür maçların en önemli noktalarının başında geliyor. Beşiktaş tüm bu bahsettiğimiz konuların hepsini harfiyen uyguladı. İşin merkezine savunma güvenliğini koydu, özellikle orta alanda çok doğru bir oyun stratejisi kurguladı. Maça başlangıçta zafiyetli görülen savunmasında bu oluşturduğu düzen dolayısıyla neredeyse hiç pozisyon vermedi. Hatta stoperde oynayan Masuaku ilk yarının neredeyse en iyisi oldu. Gol dışında kaçırdığı bir de penaltı var. Bu da gecenin en önemli anlarından bir tanesi. İkinci yarıda savunma bloğunu doğal olarak biraz daha geriye çekerek çok daha iyi kapandı. Bu strateji ikinci yarının tamamında Beşiktaş adına doğru bir seçimdi ve çok başarılı oldu. Bu başarı içinde Mert'in kaledeki duruşu ve kurtarışları maça damga vurdu. Hem takımının liderliğini yaptı hem de skorun koruyucusu oldu. Rafa'nın, Gedson'un liderliğinde Beşiktaş, ligi başı dik bir şekilde bitirdi. Şampiyon olamasa da İstanbul takımlarının kendi arasındaki tüm maçların en çok puan alan takımı olarak bu bölümü lider bitirdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL - MOURINHO'NUN İFLASI
Jose Mourinho'ya uzun süredir sürekli en ağır eleştirileri yazarım. Bunların içinde Fenerbahçe'nin kazandığı birçok karşılaşma da dahil. Eleştirilerimin odak noktası şu: "Dünyanın en önemli takımlarının hepsinde belli bir sistem ve kadro istikrarı var. O takımların sahaya çıkacak 11'lerini sakat ve cezalı yoksa hemen hemen ezbere bilebilirsiniz. Mourinho'nun sahaya çıkaracağı ne kadro belli ne de sistem belli. Bir 3'lü oynatıyor bir 4'lü. Dünkü maça bile 3'lü başladı. 4'lüye döndü, 3'lü bitirdi.
Bu, günümüz futbolunun istediği ilkelere tam zıt kutup teşkil eden anlayışla başarılı olmak mümkün değil. Fenerbahçe'nin dün yenildiği Beşiktaş'ın kadrosuna bakalım; stoper de Masuaku, sol bekteki bütün sezon çok az görev almış genç Emrecan. İleride sol tarafta deneyimsiz genç Mustafa. Bir de üstelik takımın en büyük kozu Rafa Silva adeta sahada yok. Yani Fenerbahçe sadece cansiperane mücadele eden rakibi karşısında tek gol dahi atamadı. Sahanın yıldızı kaleci Mert Günok'tu. Talisca'nın frikiğindeki kurtarış maçın seyir zevki açısından en önemli anıydı. Ve de ciğeri parçalanana kadar mücadele eden Gedson. Fenerbahçe bu sezon İstanbul'da toplam 5 derbi oynadı. Bunlardan 3'ü kendi sahasında sonuç 4 mağlubiyet 1 beraberlik. Sadece bu tablo Mourinho'nun iflasını göstermektedir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a acil tavsiyem, istikrar düşüncesini bir kenara bırakıp gelecek seneki Mourinho ile devam kararını tekrar ciddi bir şekilde gözden geçirmesidir. Ayrıca hakem Yasin Kol'u çok beğendim.
MUSTAFA ÇULCU - BRAVO YASİN KOL ÇOK İYİ PERFORMANS
Hakem Yasin Kol maçın hemen başında Hadziahmetovic'e yaptığı faul nedeniyle İsmail'e sarı göstermeliydi. Talisca'nın açık olan sağ koluna gelen top net penaltı. Hakem, VAR'a yaslanmadan anında doğru kararla penaltıyı verdi. Penaltı vuruşu öncesinde Gedson'a tribünden lazer tutulmasına karşı hakem reaksiyon-duyarlılık göstermeliydi. Vuruş anında kestiler. 37'de Beşiktaş ceza alanı içinde ortak topta kaleci Mert erken pozisyon alıp kayarak topa vurdu. Devamında olabildiğince küçülüp sakınma eğilimi gösterdi. En-Nesyri ile çarpışma-temas ise kaçınılmazdı. Hatta ilk önce En-Nesyri sol ayağı ile Mert'e temas ediyor dolayısıyla penaltı yok, hakemin devam kararı doğruydu. Bazı kart tasarrufları ve faul kararları tartışılır. Mesela 72'de Fred-Gedson pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği faul kabul edilemez. Çünkü topla oynayan Gedson'du. 7 FIFA hakemi evde derbiyi ekrandan seyrederken Yasin Kol'un sahada hem de ikinci derbiyi yönetiyor olması onun adına muazzam bir başarı. Geçen hafta skandal kararları vardı ama bu akşam bu zorlu derbide çok iyi performans gösterdi. Bravo Yasin Kol.
AHMET ÇAKAR- YÜREĞİN YETİYORSA MOURINHO İLE DEVAM ET
Jose Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe'yi bitirdi… Ali Koç taraftarı bitirdi… Sonuç olarak da dün gece Beşiktaş ligi bitirdi. Gerçekten Jose Mourinho, Fenerbahçe tarihinin en rezil hocalarından biridir. Kazandığı derbi olmadığı gibi oynadığı iyi maç sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Dün geceye bakıyoruz, Talisca'nın frikiği ve kafası dışında pozisyon yok. Top Fenerbahçe'deymiş gibi görünüyor ama ne tempo var ne üretim var. İlk yarı, Talisca'nın yaptığı büyük sorumsuzluk. Göstere göstere elini topa uzattı, penaltıyı yaptırdı. Gedson penaltıyı kaçırdı fakat sonrasında Mert Müldür'ün ancak amatör oyuncuların yapacağı hatasıyla Beşiktaş'ın golünü attı. Mert Müldür sözüm ona milli oyuncu. Kaleciye pas vereyim derken Gedson'un önüne al da at dercesine topu indiriyor. Sorun çok büyük. Fenerbahçe ile kobay gibi oynayan bir adam var. Her hafta ilk 11'de kafasına göre takılıyor. Haftalardır kötü oynayan En-Nesyri ile başlıyor, Dzeko'yu ikinci yarı oyuna alıyor. İsmail'den aylarca yararlanmadı, gel oyna kurtar bizi diyor. Aynısını İrfan Can Kahveci'ye de yapıyor. Sonuçta olan asırlık çınar Fenerbahçe'ye oluyor. Hadi Ali Koç, şimdi yüreğin yetiyorsa ağlak Mourinho ile devam et de görelim. Gelelim hakem Yasin Kol'a; bu yıl yönetilen en mükemmel derbi… Bir iki faul hatası yaptı ama oyunun genelinde fevkalade bir yönetim sergiledi.
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