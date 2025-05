Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini köşe yazarları yorumladı: Mourinho Fenerbahçe tarihinin en rezil hocası

MUSTAFA ÇULCU - BRAVO YASİN KOL ÇOK İYİ PERFORMANS

Hakem Yasin Kol maçın hemen başında Hadziahmetovic'e yaptığı faul nedeniyle İsmail'e sarı göstermeliydi. Talisca'nın açık olan sağ koluna gelen top net penaltı. Hakem, VAR'a yaslanmadan anında doğru kararla penaltıyı verdi. Penaltı vuruşu öncesinde Gedson'a tribünden lazer tutulmasına karşı hakem reaksiyon-duyarlılık göstermeliydi. Vuruş anında kestiler. 37'de Beşiktaş ceza alanı içinde ortak topta kaleci Mert erken pozisyon alıp kayarak topa vurdu. Devamında olabildiğince küçülüp sakınma eğilimi gösterdi. En-Nesyri ile çarpışma-temas ise kaçınılmazdı. Hatta ilk önce En-Nesyri sol ayağı ile Mert'e temas ediyor dolayısıyla penaltı yok, hakemin devam kararı doğruydu. Bazı kart tasarrufları ve faul kararları tartışılır. Mesela 72'de Fred-Gedson pozisyonunda Fenerbahçe lehine verdiği faul kabul edilemez. Çünkü topla oynayan Gedson'du. 7 FIFA hakemi evde derbiyi ekrandan seyrederken Yasin Kol'un sahada hem de ikinci derbiyi yönetiyor olması onun adına muazzam bir başarı. Geçen hafta skandal kararları vardı ama bu akşam bu zorlu derbide çok iyi performans gösterdi. Bravo Yasin Kol.

AHMET ÇAKAR- YÜREĞİN YETİYORSA MOURINHO İLE DEVAM ET

Jose Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe'yi bitirdi… Ali Koç taraftarı bitirdi… Sonuç olarak da dün gece Beşiktaş ligi bitirdi. Gerçekten Jose Mourinho, Fenerbahçe tarihinin en rezil hocalarından biridir. Kazandığı derbi olmadığı gibi oynadığı iyi maç sayısı da bir elin parmaklarını geçmez. Dün geceye bakıyoruz, Talisca'nın frikiği ve kafası dışında pozisyon yok. Top Fenerbahçe'deymiş gibi görünüyor ama ne tempo var ne üretim var. İlk yarı, Talisca'nın yaptığı büyük sorumsuzluk. Göstere göstere elini topa uzattı, penaltıyı yaptırdı. Gedson penaltıyı kaçırdı fakat sonrasında Mert Müldür'ün ancak amatör oyuncuların yapacağı hatasıyla Beşiktaş'ın golünü attı. Mert Müldür sözüm ona milli oyuncu. Kaleciye pas vereyim derken Gedson'un önüne al da at dercesine topu indiriyor. Sorun çok büyük. Fenerbahçe ile kobay gibi oynayan bir adam var. Her hafta ilk 11'de kafasına göre takılıyor. Haftalardır kötü oynayan En-Nesyri ile başlıyor, Dzeko'yu ikinci yarı oyuna alıyor. İsmail'den aylarca yararlanmadı, gel oyna kurtar bizi diyor. Aynısını İrfan Can Kahveci'ye de yapıyor. Sonuçta olan asırlık çınar Fenerbahçe'ye oluyor. Hadi Ali Koç, şimdi yüreğin yetiyorsa ağlak Mourinho ile devam et de görelim. Gelelim hakem Yasin Kol'a; bu yıl yönetilen en mükemmel derbi… Bir iki faul hatası yaptı ama oyunun genelinde fevkalade bir yönetim sergiledi.