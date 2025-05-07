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Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 15:53
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Fenerbahçe’de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a yenilerek büyük yara alan Fenerbahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertliler deplasmanda kazanarak şampiyonluk ümidini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman salonda core hareketleriyle başladı.

Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Daha önce de belirli aralıklarla takımla antrenmana çıkan Jayden Oosterwolde, sakatlığını atlatarak takımla birlikte idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Fenerbahçe’de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe’de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor Fenerbahçe’de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
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