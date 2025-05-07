Fenerbahçe’de Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir'e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman salonda core hareketleriyle başladı.



Sahada ısınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Daha önce de belirli aralıklarla takımla antrenmana çıkan Jayden Oosterwolde, sakatlığını atlatarak takımla birlikte idmanda yer aldı.



Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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