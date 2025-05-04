Beşiktaş Kadıköy'de galip! Derbide Gedson imzası! Yönetim istifa sesleri yükseldi
Fenerbahçe ile Beşiktaş zirveyi ilgilendiren kritik derbide karşı karşıya geldi. Dev maçta Beşiktaş maçın ilk yarısının son anlarında Gedson'un ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti. Bu skorun ardından şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Kanarya, Galatasaray ile puan farkının 8'e çıkmasına engel olamadı.
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadelede kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu.
DERBİDE GED'SON'
Maçın ilk yarısının son anlarında Gedson Fernandes'in attığı golle öne geçen Beşiktaş, bu üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.
PUAN FARKI 8'E ÇIKTI
Bu sonuçla Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı. Puanını 75'te bırakan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 83 puana ulaşmasıyla aradaki farkın 8'e çıkmasına engel olamadı.
BEŞİKTAŞ PRESTİJ MAÇINDAN ZAFERLE AYRILDI
Beşiktaş ise prestij açısından büyük önem taşıyan derbiden zaferle ayrılarak moral buldu. Siyah-beyazlılar, sezonun belki de en anlamlı galibiyetlerinden birini aldı.
GALATASARAY TARAFTARI ŞAMPİYONLUK HAVASINA GİRDİ
Derbinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar büyük üzüntü yaşarken, Galatasaray cephesinde şampiyonluk havası erken başladı.
KADIKÖY'DE "YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlanırken sarı lacivertli taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.
MAÇIN İLK YARISINDA ÖNEMLİ ANLAR
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
13. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rashica'nın dokunduğu meşin yuvarlağa Masuaku çok sert vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
26. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Talisca'ya ortaladı. Brezilyalı futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok gole engel oldu.
34. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerde Masuaku kale sahası içine ortaladı. Bu pozisyonda Mustafa Hekimoğlu'ndan önce topa Talisca müdahale ederken, hakem Yasin Kol, Brezilyalı oyuncunun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada penaltıda topun başına Gedson Fernandes geldi. Portekizli futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.
44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta Mert Müldür kafayla topu takım arkadaşlarına göndermek isterken meşin yuvarlak bir anda Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.
Müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.
MAÇIN İKİNCİ YARISINDA ÖNEMLİ ANLAR
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
46. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Tadic'in pasında soldan ceza sahasına giren Mert Müldür'ün yakın mesafeden vuruşunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
51. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Talisca kullandı. Bu futbolcunun şutunda barajdan dönen top, yine Talisca'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun gelişine şutunda, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
58. dakikada topu kapan Skriniar, ceza yayı önündeki Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
74. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta kaleci Mert Günok son anda uzanarak gole engel oldu.
90+1. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın penaltı noktası üzerine gönderdiği ortada Skriniar, arka direğe hareketlenen Dzeko'ya kafayla aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
90+8. dakikada Rafa Silva'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Immobile, ceza yayı üzerinden çok sert vurdu, kaleci İrfan Can Eğribayat iki hamlede topu kontrol etti.
Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.
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