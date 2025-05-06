06 Mayıs 2025, Salı
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar
Süper Lig'de bitime 4 maç kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun adı tartışılmaya başlandı. Portekizli teknik adam eleştirilerin hedefi olurken, gelecek sezon takımın başında devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisi sonrası Başkan Ali Koç ve birkaç kişinin yaptığı toplantıdan bir karar çıktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.05.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:01