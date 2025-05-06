Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar

YERİN DİBİNE GİRECEK DEĞİLİM

Jose Mourinho derbi yenilgisiyle ilgili BBC'ye konuştu. Portekizli hoca, "Ole, birkaç aydır burada. Öğrenmesi gerekeni öğrenebilecek kadar tecrübeli ve zeki biri. Ben ona tavsiye verecek biri değilim. Maçtan önce tünelde konuştuk, birbirine saygı duyan iki insanın maç öncesinde söyleyeceği normal şeyleri söyledik. O kazandı diye havalara girecek biri değil, ben de derbi kaybettim diye yerin dibine girecek değilim" dedi