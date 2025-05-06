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Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar

Süper Lig'de bitime 4 maç kala Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun adı tartışılmaya başlandı. Portekizli teknik adam eleştirilerin hedefi olurken, gelecek sezon takımın başında devam edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde Beşiktaş derbisi sonrası Başkan Ali Koç ve birkaç kişinin yaptığı toplantıdan bir karar çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.05.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 06.05.2025 10:01
Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar

Taraftarı önünde aldığı 1-0'lık Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de hem üzüntü hem de öfke hakim.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar

Başkan Ali Koç ve yönetimi sert şekilde protesto eden Sarı-Lacivertli tribünlerin hedefindeki diğer isim de teknik direktör Jose Mourinho oldu.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar

ACİL TOPLANTI KARARI
Bundan 1 hafta önce Portekizli hoca ile yeni sezon planlamasını yapan hatta divan kurulu toplantısında kararını açıkça deklare eden Başkan Koç'un Beşiktaş yenilgisi sonrası kesin olarak U dönüşü yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar

Takvim'in haberine göre derbiden sonra statta Acun Ilıcalı, Hakan Safi ve Mario Branco ile birlikte acil durum toplantısı yapan Ali Koç'un, Mourinho ile yolları ayırma konusunda ikna edildiği belirlendi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar

Yönetim içinde bazı isimlerin "Başakşehir maçına Mourinho ile çıkmayalım" görüşünü savunduğu ancak Başkan Koç'un bu karar için sezon sonunu beklemek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar

ARAYIŞLAR RESMEN BAŞLADI
Ancak Ali Koç'un artık Mourinho ile yeni sezonda devam etmeyi düşünmediği ve dün itibariyle yeni teknik direktör arayışlarının da resmen başladığı öğrenildi. Alınan kararın kısa süre içinde Jose Mourinho'ya tebliğ edileceği de gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’de Jose Mourinho dönemi bitiyor mu? Kritik toplantı sonrası flaş karar

YERİN DİBİNE GİRECEK DEĞİLİM
Jose Mourinho derbi yenilgisiyle ilgili BBC'ye konuştu. Portekizli hoca, "Ole, birkaç aydır burada. Öğrenmesi gerekeni öğrenebilecek kadar tecrübeli ve zeki biri. Ben ona tavsiye verecek biri değilim. Maçtan önce tünelde konuştuk, birbirine saygı duyan iki insanın maç öncesinde söyleyeceği normal şeyleri söyledik. O kazandı diye havalara girecek biri değil, ben de derbi kaybettim diye yerin dibine girecek değilim" dedi