Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde gözler golcülerde olacak

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 4 Mayıs Pazar günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.



Portekizli teknik direktör Jose Mourinho idaresinde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, derbiye zirvenin 5 puan gerisinde 2. sırada çıkacak. Sarı-lacivertliler, 31 maçta 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 75 puanda bulunuyor.



Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlılar ise Süper Lig'de geride kalan 31 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.



Avrupa kupalarına katılım adına ilk üç sıra için yarışan ve topladığı 52 puanla 4. basamakta yer alan Beşiktaş, derbi öncesinde Atakaş Hatayspor'u 5-1 yenerek moral kazandı.



İki ezeli rakibin karşılaşacağı derbide futbolseverler, yıldız golcülerin büyük rekabetini de izleyecek. Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve son haftalardaki formuyla Anderson Talisca ile Beşiktaş'ta da Ciro Immobile, Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in performansı derbinin sonucunu doğrudan etkileyecek.