Fenerbahçe’de forvet çıkarması: Hedef Mitrovic!

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FORVET HATTINA YENİDEN DİZAYN!

Edin Dzeko ile yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de, Youssef En Nesyri için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.