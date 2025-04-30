Fenerbahçe'de forvet çıkarması: Hedef Mitrovic!
Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler yıldız golcü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak için menajeri ile ilk teması kurdu.
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip forvet hattını yeniden dizayn edecek.
FORVET HATTINA YENİDEN DİZAYN!
Edin Dzeko ile yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de, Youssef En Nesyri için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.
HEDEF MITROVIC
Hedefteki isim ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic. Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurdu. Başarılı forvet için kıran kırana pazarlıklar sürüyor.
MOURINHO TRANSFERDE ISRARCI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da bu transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.
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