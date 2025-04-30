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Fenerbahçe'de forvet çıkarması: Hedef Mitrovic!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 10:45
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Fenerbahçe’de forvet çıkarması: Hedef Mitrovic!

Fenerbahçe'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler yıldız golcü Aleksandar Mitrovic'i kadrosuna katmak için menajeri ile ilk teması kurdu.

Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi için çalışmalar son sürat devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip forvet hattını yeniden dizayn edecek.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

FORVET HATTINA YENİDEN DİZAYN!

Edin Dzeko ile yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de, Youssef En Nesyri için de gelecek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe olası ayrılıklar nedeniyle o bölgeyi dünya yıldızı bir oyuncuyla doldurmak istiyor.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

HEDEF MITROVIC

Hedefteki isim ise Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen Aleksandar Mitrovic. Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurdu. Başarılı forvet için kıran kırana pazarlıklar sürüyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MOURINHO TRANSFERDE ISRARCI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da bu transfer için çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: ReutersFotoğraf: Reuters

İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon 30 maçta 23 gol ve 6 asiste imza atan Mitrovic, 29 gole katkıda bulundu. Mitrovic, 2023 yılında Fulham'dan Al Hilal'e 52.6 milyon Euro'ya transfer olmuştu.

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Fenerbahçe’de forvet çıkarması: Hedef Mitrovic! Fenerbahçe’de forvet çıkarması: Hedef Mitrovic! Fenerbahçe’de forvet çıkarması: Hedef Mitrovic!

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