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Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı mesaisi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 29.04.2025 15:51
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Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı mesaisi başladı

Fenerbahçe, 4 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı Süper Lig 34'üncü hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman salonda gerçekleştirilen ısınma çalışmasıyla başladı.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı. Daha sonra 2 gruba ayrılan oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçlarla günün antrenmanını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı mesaisi başladı Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı mesaisi başladı Fenerbahçe’de Beşiktaş maçı mesaisi başladı
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