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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Süper Lig'de 32-34. hafta programı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.04.2025 12:51 Güncelleme: 10.04.2025 13:04
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Süper Lig’de 32-34. hafta programı

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih belli oldu. TFF'nin açıkladığı programa göre derbi 4 Mayıs Pazar akşamı oynanacak.

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin oynanacağı tarih belli oldu. TFF'nin açıkladığı programa göre derbi 4 Mayıs Pazar akşamı oynanacak.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Süper Lig’de 32-34. hafta programı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Süper Lig’de 32-34. hafta programı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! Süper Lig’de 32-34. hafta programı
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