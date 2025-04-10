Fenerbahçe’de Sivasspor maçı mesaisi!

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti.

2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idman ile Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.