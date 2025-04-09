Fenerbahçe’de Sivasspor maçı mesaisi!

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti.

3 grup halinde yapılan pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan Sarı-lacivertliler, antrenmanı bireysel programlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.