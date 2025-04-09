09 Nisan 2025, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Sivasspor maçı mesaisi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.04.2025 15:34
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Fenerbahçe’de Sivasspor maçı mesaisi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti.

3 grup halinde yapılan pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçlar yapan Sarı-lacivertliler, antrenmanı bireysel programlarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe’de Sivasspor maçı mesaisi! Fenerbahçe’de Sivasspor maçı mesaisi! Fenerbahçe’de Sivasspor maçı mesaisi!
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