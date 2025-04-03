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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin flaş karar! 43 kişi için işlem başlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 08:51 Güncelleme: 03.04.2025 08:52
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin flaş karar! 43 kişi için işlem başlatıldı

Ülker Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taşkınlık yapan 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide taşkınlık yaparak kurallara uymadıkları tespit edilen 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda dün oynanan derbide "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun"a muhalefet eden kişileri belirledi.

Toplam 52 bin 152 taraftarın izlediği karşılaşmada 4'ü maç esnasında meşale yakmaktan olmak üzere "yasak alan ihlali", "taşkınlık yapılması" ve "tesislere zarar verilmesi", "küfür ve hakaret içeren tezahürat", "spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini" ile "yasak madde sokulması" gerekçesiyle 43 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin flaş karar! 43 kişi için işlem başlatıldı Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin flaş karar! 43 kişi için işlem başlatıldı Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilişkin flaş karar! 43 kişi için işlem başlatıldı
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