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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 12:36 Güncelleme: 03.04.2025 13:19
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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Mehmet Türkmen atandı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev alacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

İşte 30. haftanın maç programı ve hakemler

4 Nisan Cuma
Adana Demirspor - Kayserispor | Direnç Tonusluoğlu

5 Nisan Cumartesi
Çaykur Rizespor - Sivasspor | Oğuzhan Çakır
Başakşehir - Konyaspor | Çağdaş Altay
Antalyaspor - Samsunspor | Ümit Öztürk

6 Nisan Pazar
Alanyaspor - Bodrum FK | Arda Kardeşler
Hatayspor - Eyüpspor | Burak Pakkan
Fenerbahçe - Trabzonspor | Mehmet Türkmen

7 Nisan Pazartesi
Kasımpaşa - Beşiktaş | Kadir Sağlam
Göztepe - Gaziantep FK | Adnan Deniz Kayatepe

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Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri
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