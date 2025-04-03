Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri
Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. Haftanın en kritik mücadelesi olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçına Mehmet Türkmen atandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev alacak.
İşte 30. haftanın maç programı ve hakemler
4 Nisan Cuma
Adana Demirspor - Kayserispor | Direnç Tonusluoğlu
5 Nisan Cumartesi
Çaykur Rizespor - Sivasspor | Oğuzhan Çakır
Başakşehir - Konyaspor | Çağdaş Altay
Antalyaspor - Samsunspor | Ümit Öztürk
6 Nisan Pazar
Alanyaspor - Bodrum FK | Arda Kardeşler
Hatayspor - Eyüpspor | Burak Pakkan
Fenerbahçe - Trabzonspor | Mehmet Türkmen
7 Nisan Pazartesi
Kasımpaşa - Beşiktaş | Kadir Sağlam
Göztepe - Gaziantep FK | Adnan Deniz Kayatepe