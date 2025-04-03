Fenerbahçe - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu! İşte Süper Lig’de 30. haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.



Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 6 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen görev alacak.

İşte 30. haftanın maç programı ve hakemler



4 Nisan Cuma

Adana Demirspor - Kayserispor | Direnç Tonusluoğlu



5 Nisan Cumartesi

Çaykur Rizespor - Sivasspor | Oğuzhan Çakır

Başakşehir - Konyaspor | Çağdaş Altay

Antalyaspor - Samsunspor | Ümit Öztürk



6 Nisan Pazar

Alanyaspor - Bodrum FK | Arda Kardeşler

Hatayspor - Eyüpspor | Burak Pakkan

Fenerbahçe - Trabzonspor | Mehmet Türkmen



7 Nisan Pazartesi

Kasımpaşa - Beşiktaş | Kadir Sağlam

Göztepe - Gaziantep FK | Adnan Deniz Kayatepe