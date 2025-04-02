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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 30 bin polis!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 02.04.2025 14:36
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 30 bin polis!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında toplam 30 bin 199 emniyet personeli görevlendirilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak derbinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için 9.726'sı stadyum ve çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde toplam 30.199 personelimiz ile gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 30 bin polis! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 30 bin polis! Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 30 bin polis!
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