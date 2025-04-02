Fenerbahçe-Galatasaray derbisine 30 bin polis!

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında toplam 30 bin 199 emniyet personeli görevlendirilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak derbinin huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için 9.726'sı stadyum ve çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde toplam 30.199 personelimiz ile gerekli tedbirler alınmıştır" ifadeleri yer aldı.