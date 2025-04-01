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Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 01.04.2025 15:22
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Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı ağırlayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, koordinasyon, çabukluk, pas ve taktik çalışmaları yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.45'te Galatasaray ile karşılaşacak.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır
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