Fenerbahçe Galatasaray derbisine hazır

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda yarın saat 20.45'te Galatasaray ile karşılaşacak.