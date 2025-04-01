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ZTK'da dev derbi: Fenerbahçe - Galatasaray | İşte muhtemel 11'ler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.04.2025 10:21
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ZTK’da dev derbi: Fenerbahçe - Galatasaray | İşte muhtemel 11’ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak müsabaka ATV'den naklen yayınlanacak. İşte Jose Mourinho ve Okan Buruk'un kritik mücadelede sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbide gözler yıldız golcülerde olacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ATV'DEN YAYINLANACAK

Ülker Stadı'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. Hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

TEK MAÇ!

Tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final müsabakasını kazanan taraf yarı finale yükselecek. Maçın 90 dakikalık bölümünde kazanan çıkmazsa 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Turu geçen takım, TÜMOSAN Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Talisca

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

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ZTK’da dev derbi: Fenerbahçe - Galatasaray | İşte muhtemel 11’ler ZTK’da dev derbi: Fenerbahçe - Galatasaray | İşte muhtemel 11’ler ZTK’da dev derbi: Fenerbahçe - Galatasaray | İşte muhtemel 11’ler

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