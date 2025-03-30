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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 30.03.2025 19:18
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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile devam eden idmanın, pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ettiği müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcuların, yenilenme ile aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptığı bildirildi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı
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