BB Bodrumspor-Fenerbahçe maçı! Kanarya’da tek hedef 3 puan

Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından sezon bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Bosna Hersek Milli Takımı'nda sakatlanan Edin Dzeko'yle birlikte Japonya'ya transferi iptal olan Cenk Tosun kadroda yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, bu maçta forma giymesi halinde Fenerbahçe kariyerinin 100. maçına çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ajeti, Üzeyir Ergün, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez, Fredy, Brazao, Mohammed, Ege Bilsel, Bardhi

Fenerbahçe: Livakovic, Oğuz Aydın, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, İsmail Yüksek, Szymanski, Tadic, Talisca, Dzeko

Dusan Tadic bu maçta Fenerbahçe kariyerinin 100. maçına çıkacak (DHA)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.

Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek (DHA)

Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor (DHA)

4 İSİM KART SINIRINDA | Fenerbahçe'de Sipay Bodrum FK maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3'er sarı kart gören Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş kart görmeleri halinde bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.