Fenerbahçe Süper Lig’de yarın Bodrum FK deplasmanında!

Fred | Fotoğraf: AA

FRED, GALATASARAY MAÇINA SAKLANACAK

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos, takıma döndü.

Bu oyunculardan Fred'i Galatasaray maçına saklamayı düşünen teknik direktör Jose Mourinho; Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos'la ilgili kararını ise henüz vermedi.

Fas Milli Takımı kampından dün dönen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'ın ise müsabakaya kulübede başlaması bekleniyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, Fred ve Amrabat'ın yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek-Sebastian Szymanski ikilisine şans verecek.