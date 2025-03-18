Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi şok sakatlık
Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı orta sahası Fred'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Yıldız ismin Bodrumspor maçında forma giymesi beklenmezken, Galatasaray maçında ise sahada olabileceği bildirildi.
Fenerbahçe'de Fred'in sakatlığı sebebiyle 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Arka adalesinde zorlanma olan Fred, Sipay Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.
G.SARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?
Öte yandan 32 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.