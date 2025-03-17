Fenerbahçe'de 13 futbolcu milli takımlarına gitti
Süper Lig'de Samsunspor beraberliği ile yara alan Fenerbahçe, milli araya moraller bozuk bir şekilde girdi. Sarı-lacivertlilerde 13 futbolcu milli takımlarına giderken, performansıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Akçiçek de ilk kez A Milli Futbol Takımı'na davet edildi.
Fenerbahçe'de 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına gitti. Genç futbolcu Yusuf Akçiçek de ilk kez A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile berabere kalan Fenerbahçe, 28. haftayı 62 puanla kapattı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde elenmesi sonrası ligde de aldığı beraberlikle zirve yolunda puan kaybı yaşadı. Hafta sonunda oynanan karşılaşmalar sonrası milli maçlar nedeniyle liglere ara verildi.
Sarı-lacivertlilerden 13 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına çağrıldı. Mourinho'nun özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez 11'de görev verdiği genç oyuncu Yusuf Akçiçek, yükselen performansıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çekti. 2023 yılından itibaren milli takımların çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen Yusuf, ilk kez A Milli Takım kadrosunda yer aldı. Türk oyunculardan Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın da A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.
2024-2025 sezonu Uluslar B Ligi'ni 11 puanla 2. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazanan Türkiye, Macaristan ile kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlılar, 20 Mart Perşembe günü İstanbul'da konuk edeceği rakibiyle 23 Mart Pazar günü deplasmanda mücadele edecek.
LIVAKOVIC VE SKRINIAR, PLAY-OFF MESAİSİNDE
Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülkesinin Uluslar A Ligi'ni ilk 2 sırada tamamlaması sonrası play-off maçlarına çıkacak. Değişen statüde çeyrek final oynayacak olan Hırvatistan, Fransa ile kozlarını paylaşacak.
Slovakya ise C Ligi'nde topladığı 13 puanla İsveç'in ardından 2. oldu ve B Ligi'ne yükselme play-off karşılaşmaları oynayacak. Slovak yıldız Milan Skriniar da aday kadroya çağrılırken, 20 ve 23 Mart tarihlerinde Slovenya'ya karşı mücadele edecek.
DZEKO VE SZYMANSKI, 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE BAŞLIYOR
2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5'erli takımdan oluşan gruplarda, heyecan bu hafta itibarıyla başlayacak. Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. Grupta ilk hafta 21 Mart Cuma günü Romanya'ya konuk olacak Bosna Hersek, 3 gün sonra Güney Kıbrıs ile evinde oynayacak.
Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski ise aynı gün Litvanya'ya karşı ter dökecek. Grupta ilk 2 maçını evinde oynayacak olan kırmızı-beyazlılar, 24 Mart Pazartesi günü Malta ile karşı karşıya gelecek.
AFRİKA'DA ELEMELER KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK
Afrika'da kıtasında ise 2023 yılının kasım ayında başlayan 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında, takımlar mart ayında iki maça çıkacak. Sarı-lacivertlilerin golcü oyuncusu Youssef En-Nesyri ile orta saha Sofyan Amrabat, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı. Fas; Nijer ve Tanzanya ile kozlarını paylaşacak. Elemelerde 3 maça çıkan kuzey Afrika ülkesi, 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
Nijerya'nın elemelerde oynadığı 4 müsabakada da görev yapan Bright Osayi-Samuel, Ruanda ve Zimbabve maçları için aday kadroya çağrıldı. Nijerya, 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, 3 puanla 5. sırada yer alıyor.
Alexander Djiku'nun ülkesi Gana ise elemelerde 4 maçta 9 puan topladı. 21 Mart'ta Çad ile karşılaşacak Gana, 24 Mart'ta Madagaskar deplasmanına gidecek.
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