Fenerbahçe’de 13 futbolcu milli takımlarına gitti

Milan Skriniar (AA)



LIVAKOVIC VE SKRINIAR, PLAY-OFF MESAİSİNDE

Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, ülkesinin Uluslar A Ligi'ni ilk 2 sırada tamamlaması sonrası play-off maçlarına çıkacak. Değişen statüde çeyrek final oynayacak olan Hırvatistan, Fransa ile kozlarını paylaşacak.



Slovakya ise C Ligi'nde topladığı 13 puanla İsveç'in ardından 2. oldu ve B Ligi'ne yükselme play-off karşılaşmaları oynayacak. Slovak yıldız Milan Skriniar da aday kadroya çağrılırken, 20 ve 23 Mart tarihlerinde Slovenya'ya karşı mücadele edecek.



DZEKO VE SZYMANSKI, 2026 DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE BAŞLIYOR

2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 5'erli takımdan oluşan gruplarda, heyecan bu hafta itibarıyla başlayacak. Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı aday kadrosuna çağrıldı. Grupta ilk hafta 21 Mart Cuma günü Romanya'ya konuk olacak Bosna Hersek, 3 gün sonra Güney Kıbrıs ile evinde oynayacak.



Polonyalı orta saha Sebastian Szymanski ise aynı gün Litvanya'ya karşı ter dökecek. Grupta ilk 2 maçını evinde oynayacak olan kırmızı-beyazlılar, 24 Mart Pazartesi günü Malta ile karşı karşıya gelecek.