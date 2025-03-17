Samsunspor maçı sonrası 2 yıldız için şok sözler: Fenerbahçe formasını taşıyamaz haldeler

Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna giren Szymanski maçın en net pozisyonundan faydalanamadı. (İHA)

EMRE BOL - BİTTİ!

Artık Dzeko-Tadic ikilisi Fenerbahçe formasını taşıyamaz hale geldi. Son günlerde onların sözleşmesi uzatılacak gibi haberler çıkmaya başladı. Yönetime tavsiyem sakın böyle bir şey yapmasınlar. Aman ha! Takımın oyun hızını en az yarı yarıya düşürüyorlar. İşte tam da bu yüzden Fenerbahçe'nin bu ikiliyle şampiyon olma ihtimalini zor görüyorum. İlk yarıda Kostiç-Zeki Yavru mücadelesi izlenmeye değerdi. Zeki ismi gibi gerçekten zeki bir oyuncu. Kostiç'i iyi analiz etmiş. Neredeyse her mücadeleden üstün çıkmayı başardı. Tabi bunda Kostiç'in yorgunluğunun etkisi mutlaka vardır.

Mouandilmanji'nin ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart hakikaten inanılmazdı. Hakem Cihan Aydın kanayan burnunu göstermek için hafifçe dürten oyuncuya kırmızıyı çat diye çıkardı. Ayıptır, günahtır. Samsunspor 10 kişi kaldıktan sonra Mourinho bütün riskleri ardı ardına almaya başladı. Ancak Rangers yorgunluğu oyunun her dakikasında kendini gösterdi. Kulübedeki bütün hücum oyuncularını sahaya sürdü. Sonrası zaten etten duvar ören Samsunspor, sürekli doldur boşalt yapan Fenerbahçe… Aslında skorun değişmesi adına pozisyonlarda bulundu. Yanlış tercihler ve Okan'ın başarılı performansı maçın berabere bitmesine neden oldu. Bu dönüm noktası maçları kazanamazsan şampiyon olamazsın. Rangers hem Avrupa Liginden hem de Süper Ligden etti sarı-lacivertlileri... Yazık oldu.