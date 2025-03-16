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Fenerbahçe Kadıköy'de Samsunspor ile berabere kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.03.2025 08:59 Güncelleme: 16.03.2025 22:40
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Fenerbahçe Kadıköy’de Samsunspor ile berabere kaldı

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Reeder Samsunspor ile berabere kalarak çok önemli 2 puan yitirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe-Reeder Samsunspor müsabakası golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe - Reeder Samsunspor | Fotoğraf: AAFenerbahçe - Reeder Samsunspor | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada Fred'den aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın ceza yayı önüne gelerek uzaktan sert vurdu ancak kaleci Okan Kocuk uzanarak gole engel oldu.

36. dakikada Fenerbahçe yine Oğuz Aydın'la etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz, ceza sahası içine kat edip sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Fenerbahçe - Reeder Samsunspor | Fotoğraf: AAFenerbahçe - Reeder Samsunspor | Fotoğraf: AA

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Talisca sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden plase vuruşunda kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

73. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın topu rakip ceza sahasına taşıyıp arka direğe hareketlenen Szymanski'ye ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp auta çıktı.

74. dakikada Oğuz Aydın'ın pasıyla soldan son çizgiye inen Szymanski, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

75. dakikada Reeder Samsunspor 10 kişi kaldı. Yaşanan faul pozisyonunun ardından Mouandilmadj, hakem Cihan Aydın'ın koluna müdahalede bulununca, Cihan Aydın bu futbolcuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

90. dakikada sağdan kazanılan korner atışını Mert Hakan Yandaş kullandı. Kale sahası içinde yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

90+2. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Oğuz Aydın'ın soldan ortasında arka direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci, kale önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

90+7. dakikada sağdan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından Dzeko kafayı vurdu ancak Okan Kocuk son anda köşeye giden topu uzaklaştırmayı başardı.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

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Fenerbahçe Kadıköy’de Samsunspor ile berabere kaldı Fenerbahçe Kadıköy’de Samsunspor ile berabere kaldı Fenerbahçe Kadıköy’de Samsunspor ile berabere kaldı

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