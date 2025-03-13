Fenerbahçe'de Maximin krizi! Mourinho'ya savaş açtı: Yalan söylüyorsun
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kriz yaşanıyor. Maçın kadrosuna dahil edilmeyen Allan Saint-Maximin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Jose Mourinho'ya göndermede bulunurken Portekizli teknik adam, bu paylaşım hakkında açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu da Mourinho'nun sözlerine 'yalancılık' vurgulu bir mesajla yanıt verdi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile karşılaşmanın kadrosuna alınmayan Saint-Maximin arasında büyük gerginlik yaşanıyor.
MAXIMIN MOU'YA SAVAŞ AÇTI
Maximin, Jose Mourinho'ya gönderme yaptığı paylaşımında "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullandı.
"MERDİVENLERDE ÇABUK YORULUR"
Saint-Maximin'in bu paylaşımını değerlendiren Mourinho, "Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur." demişti.
PAYLAŞIMLI YANIT GELDİ
Fransız futbolcudan Jose Mourinho'nun sözlerine cevap geldi. Saint-Maximin, 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonraki güncel kilosunu paylaştı.
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