Canınız sağolsun! Fenerbahçe Rangers'a penaltılarda mağlup oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla karşılaştı. Sarı lacivertli ekip Rangers'a penaltı atışları sonucunda 3-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak deplasmanda Rangers ile karşılaştı.
FENERBAHÇE AVRUPA'YA VEDA ETTİ
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında normal süreyi 2-0 üstün bitiren Fenerbahçe, penaltı atışları sonucu İskoçya ekibi Rangers'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Penaltı vuruşlarında Fenerbahçe'den Tadic, Fred ve Mert Hakan atışlarından yararlanamadı. Rangers'ta Hagi penaltı vuruşundan yararlanamayan tek isim oldu.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
İlk yarı
26. dakikada Fred'den kaptığı topla ceza yayına doğru hareketlenen Cerny'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü.
45. dakikada sol kanattan Kostic'in ortasında kale önünde Szymanski'nin volesinde top ağlarla buluştu. 0-1
İkinci yarı
67. dakikada sol kanattan Kostic'in ortasında arka direkte Talisca'nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
70. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Igmane'nin vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
73. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mert Müldür'ün pasında Szymanski topu ağlara gönderdi. 0-2
77. dakikada Tadic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.
100. dakikada Cerny'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.
RANGERS - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ
RANGERS: Butland, Tavernier, Balogun, Souttar, Sterling, Raskin, Barron, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers
FENERBAHÇE: İrfan Can, Yusuf, Skriniar, Mert, Kostic, Osayi, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
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